الأزهر يوضح الحكمة من نداء هارون لسيدنا موسى بقول: ابن أم

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه فيما ورد في نصوص القرآن ، أنه عندما غضب سيدنا موسى من أخيه هارون –عليهما السلام- ناداه بهذا بقول «ابن أم».



وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هارون نادى سيدنا موسى –عليهما السلام- بقول «ابن أم»، وذلك لأن الأم مصدر الحنان، ورابطتها تذكر المرء بالإحسان، لهذا ذكر هارون أخاه موسى -عليهما السلام- بأمه حين غضب؛ لاستعطافه وتذكيره بأوثق صلات الرحم بينهما.



واستشهد بما قال الله تعالى: «وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ » الآية 150 من سورة الأعراف.

