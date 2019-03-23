اليوم.. صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بطوخ

تنظم مديرية الصحة بالقليوبية، اليوم السبت قافلة طبية علاجية شاملة بقرية "خلوة سنهرة" بمركز طوخ للكشف على المواطنين وصرف العلاج بالمجان.



وقال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن القافلة تضم تخصصات (جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، باطنة، أطفال، أنف وأذن وحنجرة، عظام وقلب) بالإضافة إلى معمل للتحاليل وتتم إجراء الفحوصات الطبية وقياس ضغط الدم والسكر.



وأضاف لـ "صدى البلد" أن قطاع القوافل الطبية بالمديرية يواصل تنفيذ خطة العمل للقوافل الطبية خلال شهر مارس الجاري لتغطية أنحاء المحافظة والمناطق النائية بتنظيم عدد من القوافل الشاملة.



وشدد على تكثيف القوافل الطبية العلاجية المجانية للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة من حق المواطن على الدولة بشكل منتظم.

