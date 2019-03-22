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برلمان

عربية البرلمان: إدارات أمريكا السابقة خططت لسيطرة إسرائيل على العرب وترامب نفذ

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:19 م
دونادلد ترامب
دونادلد ترامب
عبد الرحمن سرحان
أكد جمال محفوظ، عضو لجنة الشئون العربية، بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي توسع من التواجد الإسرائيلي في الأراضي العربية، نتاج لتخطيط الإدارات الأمريكية السابقة، والتي عملت على تفكك الدول العربية، تمهيدًا للسيطرة الصهيونية عليها.

وقال "محفوظ"، لـ "صدى البلد"،: إن تماسك الدول العربية شيئًا ما من قبل، حال دون اتخاذ الإدارات الأمريكية السابقة نفس الإجراءات التي يتخذها ترامب، وإن كانوا يمنون النفس بها، مشيرًا إلى أن ما آل إليه حال الدول العربية يدفع واشنطن لإتخاذ خطوات متعاقبة كي تصبح إسرائيل الدولة الأكبر في المنطقة، بدأتها بنقل سفارتها للقدس وتلتها بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

وأشار، عضو لجنة الشئون العربية والأفريقية، إلى أن الوطن العربي، أصبح منقسمًا على نفسه، بعد أن كانت القضية الأولى له هي القضية الفلسطينية، بات هناك شتات في الملفات، بين سوريا والعراق وليبيا، وإن كان هناك مساع حثيثة لتدخل مصر لإنقاذ هذا الإنقسام، والحفاظ على ما تبقى ومحاولة إيجاد وحدة عربية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية.

وتعتبر هضبة الجولان ضمن الأراضي السورية التي احتلها الكيان الصهيوني في خضم حرب 1967.

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