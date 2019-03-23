علي جمعة: الله تعالى خص أنبياءه بالوحي وأنزله عليهم بـ3 طرق

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى اصطفى من عباده الأنبياء وخصهم بالوحي.





وأوضح « جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أنه قال تعالى : «وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ»، منوهًا بأنه كان الوحي الإلهي للأنبياء على ثلاثة أشكال : الأول : أن يوحي إليهم بإيصال الكلمات والأوامر والنواهي مباشرة إلى قلوبهم وقد يكون ذلك بالرؤيا أيضا فهذا الشكل هو كلام الله لنبيه مباشرة.





وأضاف أن الثاني : أن يكلم الله نبيه من وراء حجاب كما كان حال موسى عليه السلام، والثالث : أن يرسل ملك الوحي وهو جبريل عليه السلام إلى أنبيائه فيوحي إليهم ما يشاء من شرائع سبحانه، وقد ذكر ابن كثير هذه الأشكال فقال : «هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل، وهو أنه تبارك وتعالى تارة يقذف في روع النبي -صلى الله عليه وسلم- شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل.





واستشهد بما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال :«إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا الطلب». وقوله تعالى : «أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ» كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها.



