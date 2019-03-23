اليوم.. قطع الكهرباء عن مدينة بنها 4 ساعات

أعلنت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية، عن فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات مدينة بنها اليوم السبت وذلك لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للشبكات لمدة 4 ساعات من الساعة السادسة صباحا وحتى العاشرة من صباح اليوم نفسه.



وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هي مناطق المنشية، ومجمع محاكم بنها، والمطحن الآلى، وسوق الجملة، وعزبة الزراعة، وجزء من وسط البلد، ومنطقة الحرس الوطني، وشركة بنها للزيوت والصابون.



وأوضحت رئيس القطاع أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل والتي تصل 4 ساعات وإدارة شؤونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة.

