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رياضة

رونالدو يعود لقيادة البرتغال أمام أوكرانيا في تصفيات يورو 2020 بعد غياب منذ المونديال

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:16 م
صدى البلد
القسم الرياضي
أعلن فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي، تشكيل منتخب بلاده وذلك لملاقاة المنتخب الأوكراني في أولى جولات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وشهد التشكيل، عودة كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس للمشاركة مع أبطال كأس الأمم الأوروبية الماضية وذلك للمرة الأولى منذ مونديال روسيا 2018.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: ريو باتريشو

خط الدفاع:جواو كانسيلو - بيبي - روبن دياز - رافاييل جيريرو

خط الوسط: روبن نيفيز - ويليام كارفايو - جواو موتينيو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - برناندو سيلفا - أندريه سيلفا.

وتقام المباراة في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم على ملعب إستاديو دا لوز بالبرتغال.

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