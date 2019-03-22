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ديني

الجفري عن إرهابي نيوزيلندا: أراد إعلانها حربا فانجلت تأييدا وحبا

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:16 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، إن حكومة نيوزيلاندا أمرت برفع الآذان عبر مكبرات الصوت والتلفزة والإذاعة في الجمعة الأولى بعد الجمعة الدامية من قتل المصلين على يد إرهابي متطرف، وحضر الآلاف من النيوزيلنديين غير المسلمين الصلاة تأييدا لاخوتهم المسلمين ورفضًا للعنصرية، والمجرم ذليل في سجنه.

وأضاف الجفري عبر صفحته على فيسبوك": الأشد مرارة على المتطرف القاتل ما يراه في مشهد اليوم من ثمرة لاستحكام الحقد في قلبه؛ فقد أراد إعلانها حربًا وحقدًا فانجلت تأييدًا وحبًا ، نسأل الله له التوبة والهداية والتطهّر من الكراهية.

وتنوعت مظاهر تعاطف وتضامن الشعب النيوزيلندي مع المسلمين في الذكرى الأسبوعية الأولى لإطلاق النار بمسجدين في كرايست تشيرتش، وارتداء الحجاب كرمز لدعمهن للمسلمين.

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