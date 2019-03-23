فرنسا.. أجواء متوترة قبل الأسبوع 19 من احتجاجات السترات الصفراء.. الشرطة تحظر التظاهر في الشانزليزيه وعدد من المناطق.. جدل بعد نزول عسكريين من الجيش للشوارع.. والحركة تتعهد باستمرار المظاهرات

فرنسا تتخذ إجراءات استثنائية قبل موجة جديدة من احتجاجات السترات الصفراء

حظر التظاهر في المدن والشوارع الرئيسية للتضييق على المحتجين

انتشار أمني مكثف خوفا من أحداث الشغب

وزيرة الدفاع تؤكد عدم مشاركة الجيش في مواجهة المظاهرات









اتخذت السلطات الفرنسية إجراءات استثنائية استعدادا للموجة رقم 19 من احتجاجات السترات الصفراء، خاصة بعدما شهد الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين لا سيما في الشانزليزيه الذي تحول إلى ساحة حرب، وتعرضت محال الشارع الشهير للسلب والتخريب، ما دفع ماكرون وحكومته لإعلان استراتيجية جديدة في التعامل مع الاحتجاجات الرافضة لسياسة الرئيس الإصلاحية.





قررت الشرطة الفرنسية ،الجمعة، منع محتجي "السترات الصفراء" من التظاهر في جادة الشانزليزيه في باريس والمناطق المحيطة غدا السبت، وكذلك في محيط منطقة تضم قصر الإليزيه ومقر الجمعية الوطنية، جاء ذلك القرار عقب أعمال سرقة وعنف جرت السبت الماضي في، بينما ألقت المعارضة الفرنسية اللوم على عدم كفاءة وزير الداخلية الفرنسي بسبب تصريحاته التي قال فيها إنه لم يكن يعلم بالقرارات التي اتخذتها الشرطة خلال محاولتها إيقاف أعمال الشغب.









اتهم زعماء المعارضة الوزير كريستوف كاستانير حليف الرئيس إيمانويل ماكرون بعدم الكفاءة، وبعد تجدد أعمال العنف مرة أخرى السبت الماضي في إطار احتجاجات السترات الصفراء تزايدت المطالبة بمعاقبة مثيري الشغب على الرغم من تسامح القانون الفرنسي المعتاد مع احتجاجات الشوارع، وفقا لقناة "فرانس 24".





فيما قال مصدر بالشرطة الفرنسية في وقت سابق، إن رئيس الوزراء إدوارد فيليب أقال ميشيل ديلبوش قائد شرطة باريس ومسؤولين آخرين هما مدير مكتبه بيير جودين وفيدريك دبوتش من قوة الشرطة المحلية، إلا أن القرار لم يكفي لتهدئة المعارضة حيث قوبل وزير الداخلية بصيحات استهجان في البرلمان قبل استجواب متوقع من النواب.





واجه كاستانير انتقادات من ساسة المعارضة بعد أن بثت وسائل الإعلام الفرنسية مقطعا مصورا له وهو يرقص في ناد ليلي بباريس ليلة وقوع أعمال العنف، وقال كاستانير للإذاعة الفرنسية إن الشرطة لم تتخذ في 16 مارس إجراءات أكثر تشددا مثلما أمرها، وكانت الشرطة قد قررت تنفيذ هذه الإجراءات بعد قيام مثيري شغب بنهب متاجر في الشانزليزيه في ديسمبر الماضي.





كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصدر قبل يومين أوامر بنشر المزيد من قوات مكافحة الإرهاب من الجيش للحفاظ على الأمن وتمكين الشرطة من مواجهة احتجاجات السترات الصفراء، فيما قال بنيامين جريفو، المتحدث باسم الحكومة لدى إعلانه عن هذه الخطوة، إن قوات الجيش ستتولى حماية "مواقع ثابتة"، تشمل المباني الحكومية.





وتعهدت حكومة ماكرون بقمع الاحتجاجات الأسبوع للحركة والتي شهدت أعمال تخريب ونهب مطاعم ومخازن وإضرام نار في بنك بمنطقة الشانزليزيه السبت الماضي، ونقل جريفو عن ماكرون قوله: "لم نعد نواجه مظاهرات، بل مثيري شغب"، من جانبه قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب إن فرنسا ستمنع أي احتجاج مناهض للحكومة ينظمه متظاهرو السترات الصفراء إذا تم اكتشاف مشاركة جماعات تستخدم العنف بهدف إشاعة الدمار في باريس والمدن الرئيسة الأخرى.





من جانبها، أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فرانس بارلي أن الجيش لن يفتح النار على محتجي السترات الصفراء، مستبعدة حدوث هذا الأمر، وأكدت الوزيرة أن العسكريين سيلتزمون بواجباتهم المحددة مثل حماية المباني الحكومية ومنع وقوع الأعمال الإرهابية ومواجهة لإرهاب.





أوضحت بارلي أن الجنود لن يتواجدوا في مناطق الاحتجاجات، مستبعدة وجود احتكاك بين الجيش والمتظاهرين من السترات الصفراء، وانتقدت الوزيرة تلك التكهنات حول دور الجيش وإمكانية تورطه في اشتباكات مع المتظاهرين مثل الشرطة.





كانت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد دعت هذا الشهر إلى إجراء تحقيق في احتمال استخدام الشرطة القوة المفرطة خلال الاحتجاجات وذلك بعد انتقادات وجهها البرلمان الأوروبي وهيئات حقوق الإنسان الوطنية.



