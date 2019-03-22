توفيق عكاشة: تميم يتاجر بالقضية الفلسطينية ويدعم داعش في ليبيا..فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن قطر دولة صغيرة تمتلك البترول، يقودها تميم الذي يدعم تفتيت المنطقة العربية، مضيفا: قطر فيها ميكروفون متمثل في قناة الجزيرة التي تعتبر اكبر من قطر".
وأضاف "عكاشة" في برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن قناة الجزيرة أكبر من قطر، قائلا: "على الدول العربية أن تعلم أن تميم يؤدي دور صدام حسين في فترة الرئيس الراحل أنور السادات، من أجل تفتيت المنطقة العربية".
وأكمل: "تميم يخرج للمتاجرة بالقضية الفلسطينية ويدمر أي قضية عربية، كما يدعم مليشيات داعش الإرهابية في ليبيا من أجل تدمير مصر".
وأضاف "عكاشة" في برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن قناة الجزيرة أكبر من قطر، قائلا: "على الدول العربية أن تعلم أن تميم يؤدي دور صدام حسين في فترة الرئيس الراحل أنور السادات، من أجل تفتيت المنطقة العربية".
وأكمل: "تميم يخرج للمتاجرة بالقضية الفلسطينية ويدمر أي قضية عربية، كما يدعم مليشيات داعش الإرهابية في ليبيا من أجل تدمير مصر".