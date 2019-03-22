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توفيق عكاشة: تميم يتاجر بالقضية الفلسطينية ويدعم داعش في ليبيا..فيديو

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:15 م
تميم
تميم
هاني حسين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن قطر دولة صغيرة تمتلك البترول، يقودها تميم الذي يدعم تفتيت المنطقة العربية، مضيفا: قطر فيها ميكروفون متمثل في قناة الجزيرة التي تعتبر اكبر من قطر".

وأضاف "عكاشة" في برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن قناة الجزيرة أكبر من قطر، قائلا: "على الدول العربية أن تعلم أن تميم يؤدي دور صدام حسين في فترة الرئيس الراحل أنور السادات، من أجل تفتيت المنطقة العربية".

وأكمل: "تميم يخرج للمتاجرة بالقضية الفلسطينية ويدمر أي قضية عربية، كما يدعم مليشيات داعش الإرهابية في ليبيا من أجل تدمير مصر".

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