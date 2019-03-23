البحوث الإسلامية: الإكثار من هذا الذكر يفرج همومك ويغفر ذنوبك

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى ذكر ما إن يردده العبد حتى يفك الله تعالى كربه ويغفر ذنوبه.



وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماي فيسبوك، أن الإكثار من الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم-، هو من الأذكار التي تفك كرب الإنسان وتفرج همومه ويغفر الله سبحانه وتعالى بها ذنوب العبد، وهو ما ورد بالسُنة النبوية الشريفة والكتاب العزيز.



واستشهد بما روي أنه سُئل النبي -صلى الله عليه وسلم-: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أكْثِرُ الصَّلاةَ عَلَيْكَ، فَكَمْ أَجْعَلُ لكَ مِن صَلاتي؟ قال:«مَا شِئْتَ"قُلْتُ الرُّبُعَ؟ قَالَ: «مَا شئْتَ، فَإِنْ زِدتَ فَهُوَ خَيْرٌ لكَ»، قُلُتُ: فَالنِّصْفَ؟ قالَ: «مَا شِئْتَ، فإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيرٌ لكَ»، قُلْتُ: فَالثلثَينِ؟، قالَ: «مَا شِئْتَ، فإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيرٌ لكَ»، قُلْتُ: أَجْعَلُ لكَ صَلاتي كُلَّها؟ قَالَ: «إذًا تُكْفي هَمَّكَ، ويُغُفَرُ لكَ ذَنْبُكَ».

