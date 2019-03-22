حكاية أول فيلم في تاريخ السينما.. عُرض بمقهى في باريس دون أن يسمعه الجمهور

أول فيلم
وفي أواخر سنة 1896 خرجت السينما نهائياً من حيز المخابر وتعددت الآلات المسجلة مثل آلات لوميير وميلييس وباتيه وغومونت في فرنسا، وأديسون والبيوغراف في الولايات المتحدة وفي لندن فقد أرسى ويليام بول قواعد الصناعة السينما توغرافية حتى صار ألوف الناس يزدحمون كل مساء في قاعات السينما المظلمة.
أول فيلم ناطق
وكانت كل هذه الأفلام صامتة إلى أن جاء عام 1927 تم عرض أول فيلم ناطق تحت اسم مغني الجاز من إنتاج شركة وارنر، ظهر فيه الممثل العالمي أل جونسون، وذلك من خلال جهاز الفيتافون، الذي يسمح بتسجيل صوت الممثل على أسطوانة من الشمع تدار مع جهاز العرض السينمائي بطريقة ميكانيكية مطابقة للصورة، وهو جهاز يعتمد على اختراع هبورث.
وكانت بداية نطلاق السينما في الأساس قائمة على اختراع التصوير
الضوئي؛ وان كان ابن الهيثم هو المؤسس الأول لمبادئ علم البصريات فان ليوناردو دافنشي
هو واضع مبادئ علم البصريات الحديث، ويأتينا تعريف هذا الفنان في معجم الفن السينمائي.