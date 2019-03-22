حكاية أول فيلم في تاريخ السينما.. عُرض بمقهى في باريس دون أن يسمعه الجمهور

في مثل هذا اليوم 22 مارس من عام 1894 استطاع مؤسس صناعة السينما في العالم الفرنسي لويس لومبير أن يعرض أول فيلم سينمائي في العالم عندما عرضه في المقهى الكبير في شارع الكبوشيين في باريس، حيث شرع لوميير ومنذ وصول صناديق المنظار المتحرّك في تجاربه فأوجد المصورة الزمنية مستعملاً في تحريكها الأسطوانة اللامحورية التي اخترعها العالم هورنبلور

وتم عرض فيلم خام مصنوع في مدينة ليون الفرنسية بحجم أفلام أديسون ؛ وبعد عدة بيانات عامة صنع لوميير" بدءاً من مارس عام 1895 جهازاً أسماه السينما توغراف ومنه اشتقت كلمة سينما وهو جهاز يجمع بين الغرفة السوداء والمنوار والسحّـابة للصور الإيجابية، وقد تم صناعته في المعامل التي يديرها كاربنتييه ليحقق لوميير بذلك آلة تفوقت على مثيلاتها، وبكمالها التقني وجدّة موضوعات أفلامها حققت انتصاراً عالمياً.





وفي أواخر سنة 1896 خرجت السينما نهائياً من حيز المخابر وتعددت الآلات المسجلة مثل آلات لوميير وميلييس وباتيه وغومونت في فرنسا، وأديسون والبيوغراف في الولايات المتحدة وفي لندن فقد أرسى ويليام بول قواعد الصناعة السينما توغرافية حتى صار ألوف الناس يزدحمون كل مساء في قاعات السينما المظلمة.





أول فيلم ناطق

وكانت كل هذه الأفلام صامتة إلى أن جاء عام 1927 تم عرض أول فيلم ناطق تحت اسم مغني الجاز من إنتاج شركة وارنر، ظهر فيه الممثل العالمي أل جونسون، وذلك من خلال جهاز الفيتافون، الذي يسمح بتسجيل صوت الممثل على أسطوانة من الشمع تدار مع جهاز العرض السينمائي بطريقة ميكانيكية مطابقة للصورة، وهو جهاز يعتمد على اختراع هبورث.





وكانت بداية نطلاق السينما في الأساس قائمة على اختراع التصوير الضوئي؛ وان كان ابن الهيثم هو المؤسس الأول لمبادئ علم البصريات فان ليوناردو دافنشي هو واضع مبادئ علم البصريات الحديث، ويأتينا تعريف هذا الفنان في معجم الفن السينمائي.



