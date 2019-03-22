مزارعو البنجر: الأمطار ساهمت في زيادة إنتاجية المحصول

قال محمد إبراهيم، صاحب أحد مزارع البنجر بمحافظة كفر الشيخ، إن زراعة البنجر تطلب الكثير من المجهود، نظرا لأن زراعتها تدوم لحوالي 8 شهور، لافتا إلى أن الظهور الجوية والأمطار الغزيرة ساعدت في نمو محصول البنجر لهذا العام.



وتابع، "إبراهيم" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية "صدى البلد"، أن الأراضي الزراعية الخصبة في الوجه البحري خاصة محافظة كفر الشيخ تمتاز بوجود نسبة ملوحة عالية، والتي تساعد في زراعة وإنتاج أفضل محصول البنجر.



أشار "ابراهيم" إلى أن محصول البنجر يدخل في الكثير من الصناعات الهامة، أبرزها صناعة السكر.