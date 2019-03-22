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فن

أحلام تحتضن أخاها على المسرح في ظهور نادر له.. فيديو

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:21 م
أحلام
أحلام
سعيد فراج
تداول عدد من جمهور ومحبي الفنان الخليجية أحلام الشامسي، مقطع فيديو ظهرت فيه خلال حفلها ليلة أمس بالعاصمة السعودية الرياض، وشقيقها «هزيم» يعتلي المسرح أمام الجمهور ويحتضنها.

وحرصت أحلام خلال الفيديو على توجيه الشكر لشقيقها هزيم، وإلى أعضاء فرقتها الموسيقية، التي أكدت على أنها تكتسب منهم المعرفة الموسيقية.

وينتظر أن تحيي أحلام حفلها الغنائي الثاني في الرياض اليوم الجمعة 22 مارس، لتكون أول فنانة تحيي حفلين متتاليين في السعودية، نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير على شراء تذاكر الحفل.

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