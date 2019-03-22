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منوعات

مول شهير يطرد شابا مصابا بالتوحد.. وشقيقته: تصرف عنصري

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:44 م
ماجد عبدالوهاب
ماجد عبدالوهاب
أماني إبراهيم
طرد أحد المولات المصرية الشهيرة، شابا مريضا بالتوحد خلال جولته داخل المول برفقة اخوته ووالدته بشكل مهين رغم عدم إقدامه على أي تصرف ملفت للنظر أو غير معتاد.

ونشرت شقيقة الشاب ماجد عبدالوهاب المريض بالتوحد صاحب الـ 38 عاما، تفاصيل هذا الموقف الذي أثر على نفسيته منذ وقوعه عصر اليوم، وكتبت على حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "كيف تربَّى من قام بهذا العمل غير الأخلاقي؟ كيف تعلَّم؟ من معلِّموه؟ ماذا كان يتعلم من أصدقائه؟ من جيرانه؟ شيء مرعب وعجيب، وكيف سمحت إدارة ذلك المكان للقيام بذلك الفعل ؟ كل هذا واكثر كان يجول بخاطرى بعد ما رأيته اليوم".

وسردت شقيقته رالا عبدالوهاب مدرس في كلية الآداب جامعة عين شمس لـ "صدى البلد" تفاصيل الحادث الذي بدأ بمنع موظف لدخول أخيها ماجد بل وطرده بالقوة خلال تواجدهم بالمول، وتقول شقيقته رالا تواجدنا بالمول برفقة أخي الأكبر فى محاولة منه لتقليل معاناة أخى بإخراجه كنوع من التخفيف لما يعانيه واذا به يتفاجأ بردة فعل غير متوقعة مع نظراته لأخيه الاكبر والذي أصابه ما أصابه وهو لا يقدر على الكلام بطبيعة الحال، لتمتلىء عيناه بنظرات الاستغراب ممزوجة بالحزن.

فرغم أنها ليست المرة الأولى التي يدخلون فيها أحد المولات إلا أن ما حدث من سوء المعاملة أدى إلى الطرد كانت الأولى طيلة عمره، ورغم اعتذار الإدارة للشاب عما حدث إلا أنهم لم يستكملوا الجولة بالمول.

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