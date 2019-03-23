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اليوم.. التضامن تنظم حفل عيد الأم بمؤسسة تثقيف الفتيات في مصر القديمة

السبت 23/مارس/2019 - 03:01 ص
غادة والى وزير التضامن
غادة والى وزير التضامن الاجتماعى
كتب محمد عبد المنعم
تشهد غادة والى وزير التضامن الاجتماعى اليوم السبت فعاليات الاحتفالية الكبرى التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي – المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع لابناء مؤسسات الرعاية التابعة لها من المعاقين ذهنيا وذلك فى إطار الاحتفالات بعيد الأم.

يتضمن برنامج الحفل التى سيقام بمقر مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة ويشهدها عدد من نواب البرلمان والمهتمين تقديم الاستعراضات الغنائية والفنية من اداء 60 فتاة من ابناء مؤسسات الرعاية للأبناء المعاقين ذهنيا من فتيات مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بحلوان وفتيات مؤسسة التثقيف الفكرى بمصر القديمة واطفال الحضانة الدامجة بمجمع خدمات الاعاقة الشامل بعين شمس كما ستشارك الفنانة مونيا الأبناء بتقديم أغنية ست الحبايب.

وتجدر الاشارة الى ان المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع تعمل على تقديم الرعاية للفئات الخاصة والمعاقين ذهنيا من خلال رعاية وتاهيل ذوى الاحتياجات الخاصة عبر برامج متخصصة ومتطورة تمكنهم من الدمج فى المجتمع ويتبع المؤسسة 8 مؤسسات لرعاية الابناء المعاقين ذهنيا تقوم على خدمة 762 ابنا بالاضافة الى توفير 5000 جلسة سنويا بمركز علاج الشلل الدماغى و30 الف جلسة سنويا بمركز العلاج الطبيعى.

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