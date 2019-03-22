اطمن انت مش لوحدك يا سيسي .. يرد على بي بي سي: ربنا معاك وتفضل شوكة في حلقهم

تصدر هاشتاج "اطمن انت مش لوحدك يا سيسي" قائمة الترندات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك في رد سريع على الدعم المستمر من قبل قناة bbc لجماعة الإخوان الإرهابية بعد توجيهها إهانات للشعب المصرى بأكمله بألفاظ وعبارات لا تليق.



وجاءت بعض التغريدات كالآتي:



ربنا يحفظ مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي "ربنا يحفظ مصر ويحفظك يا سيسي" و "السيسي تاعب أعصابكم وربنا هيحفظه".



‏اطمن مصر كلها معاك يا ريسنا ‎#اطمن_انت_مش_لوحدك_يا سيسي



‏ضد الحملة الإخوانية على مصر والرئيس ‎#اطمن_ياسيسي_انت_مش_لوحدك



‏‎من كان الله معه لن يضره أحد..



حتي لو اجتمع الجن والأنس عليه..



ان ينصرك الله فلا غالب لك.. صدق الله العظيم..‎#اطمن_انت_مش_لوحدك_ياسيسي



‏‎‎#اطمن_ياسيسي_انت_مش_لوحدك



مصر كلها معاك ربنا معاك ويقويك



وتفضل شوكة في حلقهم وعقولهم وقلوبهم.



‏الرجال هم من يحمون مصر من الخونة والصعاليك أصحاب الحلل والصفافير.. يا رجال مصر من القوات المسلحة والتي تمثل الشعب المصري.. ألف شكر يا سيسي حميت مصر وانقذتها ‎#اطمن_ياسيسي_انت_مش_لوحدك.



وحمل الهاشتاج والذي انتشر بصورة سريعة بين رواد موقع التواصل الاجتماعي، رد من المواطنين المصريين على محاولات القناة الإساءة للمصريين، ودعمها بشكل كامل لجماعة الإخوان الارهابية ونشر معلومات غير دقيقة وكاذبة، عن حقيقة الأوضاع فى مصر.



