البحث العلمي تشهد اسبوع الأنشطة ضمن شهر العلوم المصري.. مشاركة قوية بمعرض الزهور السنوي.. إطلاق مركز بدايتي لدعم المرأة المصرية

البحث العلمي تطلق مسرح العلوم بالأقاليم

تنظيم مهرجان العلوم بمكتبات مصر العامة

استراتيجية لإدارة المخلفات الصلبة فى مصر









شهد الأسبوع المنتهى فاعليات قوية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، من بينها فاعليات شهر العلوم المصري والذي ينتهي بنهاية الأسبوع المقبل، كان على رأس فاعليات الشعر إطلاق مركز تنمية ريادة الأعمال بدايتي لتمكين المرأة.









وبدأ الأسبوع بتنظيم، مكتبة مصر العامة في الدقي بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مهرجان العلوم (SciFest)، "مهرجان القاهرة للعلوم" وهو مهرجان لتبسيط العلوم من خلال ورش عمل علمية تستهدف الأطفال من ٤ إلى ١٥ سنة، وذلك في إطار فعاليات شهر العلوم المصري المقام خلال شهر مارس من كل عام، يليه مسرح العلوم بالأقاليم الذي عرض أفلام تعليمية، وأفلام ثلاثية الأبعاد، وفعاليات Funlab، في الزقازيق، وطنطا، ودمياط، والإسماعيلية، الوادي الجديد، سوهاج، والمراكز الإقليمية التابعة للأكاديمية.









كما شهد الأسبوع ذاته بكلية الهندسة جامعة عين شمس، ورشة عمل، تحت عنوان "إستراتيجية إدارة المخلفات الصلبة فى مصر"، ومحاضرة تعريفية للجمهور بمشروع جامعة الطفل.





كانت هناك مشاركة قوية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في فعالية Soilless Garden، بمعرض زهور الربيع 2019، في حديقة الأورمان، حديقة الأورمان، وذلك منذ بدء افتتاحه بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بينما شهد اليوم الجمعة مبادرة كيتابيديا للتحفيز على القراءة من خلال القراءة التفاعلية، بمكتبة مصر العامة بالدقي – والزاوية - والزيتون.





أطلقت الأكاديمية بنهاية الأسبوع مؤتمر تمكين المرأة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار قيام أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بتنفيذ مبادرة تعزيز إمكانات ودور المرأة المصرية في مجال التنمية التكنولوجيا وريادة الأعمال Women-UP بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.









وأقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويفتتح المؤتمر الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.





يهدف المؤتمر إلى تعزيز مشاركة المرأة في منظومة التنمية التكنولوجية والاقتصادية من خلال إتاحة فرص تنموية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للسيدات، ودعم قدرات صاحبات تلك المشروعات وتنمية مهاراتهم للاستفادة من التطور التكنولوجي والأساليب العلمية الخاصة بالتنمية، وتتركز معظم الأنشطة مبدئيًا في مجالات المياه والطاقة والصناعات الغذائية.





كما ناقش المؤتمر التحديات التي تواجه المرأة في مصر من رائدات الأعمال والمرأة المعيلة والتى تحول دون تقدمها وإثبات قدرتها، فضلًا عن سُبل دعم إمكاناتها.



