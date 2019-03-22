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رياضة

شاهد الآن .. مباراة فرنسا ومولدوفا بث مباشر

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:41 م
فرنسا ومولدوفا
فرنسا ومولدوفا
عمرو ابوبكر
يقدم لكم موقع صدى البلد خدمة مشاهدة مباراة فرنسا ومولدوفا والتى تقام اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

مشاهدة مباراة فرنسا ومولدوفا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020.

ومواجهة اليوم صعبة خصوصا وأن مولدوفا حصدت هزائم كثيرة وحلت أخيرة في مجموعتها ضمن تصفيات كأس أوروبا 2016 مع نقطتين يتيمتين.

مشاهدة مباراة فرنسا ومولدوفا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

مباراة فرنسا ومولدوفا على أرض الأخيرة، ستكون اليوم الجمعة الموافق 22-3-2019 في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل قنوات beIN SPORTS HD 6 مباراة فرنسا ومولدوفا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020 بتعليق خالد الحدي
مشاهدة مباراة فرنسا ومولدوفا بث مباشر

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شاهد الآن .. مباراة فرنسا ومولدوفا بث مباشر
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