شاهد الآن .. مباراة فرنسا ومولدوفا بث مباشر

يقدم لكم موقع صدى البلد خدمة مشاهدة مباراة فرنسا ومولدوفا والتى تقام اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات التصفيات المؤهلة ليورو 2020.



مشاهدة مباراة فرنسا ومولدوفا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020.



ومواجهة اليوم صعبة خصوصا وأن مولدوفا حصدت هزائم كثيرة وحلت أخيرة في مجموعتها ضمن تصفيات كأس أوروبا 2016 مع نقطتين يتيمتين.



مشاهدة مباراة فرنسا ومولدوفا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020



مباراة فرنسا ومولدوفا على أرض الأخيرة، ستكون اليوم الجمعة الموافق 22-3-2019 في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.



وتنقل قنوات beIN SPORTS HD 6 مباراة فرنسا ومولدوفا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020 بتعليق خالد الحدي

مشاهدة مباراة فرنسا ومولدوفا بث مباشر

