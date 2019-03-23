طلب إحاطة لرئيس الحكومة لتقسيط مقابل تقنين الأراضي الصحراوية

أعلن إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجها إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الزراعة، بشأن تقنين الأراضي الصحراوية، وتقسيط مقابل التقنين على 15 قسطا لكي يستفيد الفلاح من جهة، والدولة من جهة أخرى.



وأضاف "نظير" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الفلاح هو عمود الاقتصاد المصري، ولا بد من تقديم التسهيلات اللازمة له لضمان سير العملية الزراعية بالدولة على أكمل وجهة، وقال:" الفلاح يقوم باستصلاح 100 فدان وزراعتهم وعمل أبيار، والدولة مفروض تقنن هذه الأراضي بأسعار مناسبة عشان يقدر يشتغل ويزرع تاني".



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الجهات التي تقنن هذه الأراضي، ليس لديها خبرة في التقنين، فهي توقع تكلفة الأراضي الصحراوية باسعار متفاوتة بمعنى انها تقنن فدان بـ10 الاف جنيه وفدان آخر بجواره بـ100 الف جنيه.



وطالب النائب- خلال طلب الإحاطة- بحل مشكلة السماد والغاز بمحافظة أسيوط، ووصفه بأنه روح الفلاح المصري.