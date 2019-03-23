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محافظات

حملات لغلق الكافيتريات والمقاهي غير المرخصة بالشرقية

السبت 23/مارس/2019 - 02:09 ص
حملات مكبرة لغلق
حملات مكبرة لغلق الكافيتريات والمقاهي غير المرخصة بالشرقية
محمد الطحاوي
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار عمل اللجان الدورية للمرور الميدانى المفاجئ على الكافيتريات والمقاهى للتأكد من تراخيصها القانونية مشددًا على سرعة تنفيذ القرارات الصادرة لغلق الكافتيريات والمقاهي غير المرخصة.

وأضاف المحافظ انه جاء قرار غلق المقاهي والكافتريات غير المرخصة لقيام أصحابها بالتعدي علي الطريق مما تسبب في إزعاج الأهالي والمارة وتؤثر على الحركة المرورية لتعديها على حرم الطريق.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه تمكنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد من يغلق ٧ كافيتريات ومقهى غير مرخصة بنطاق المركز بمشاركة شرطة المرافق ومسئولى التراخيص برئاسة المركز فيما تستمر اللجان الدورية فى حملاتها التفتيشية المفاجئة على الكافتريات والمقاهى للتأكد من تراخيصها القانونية وعدم قيام أصحابها بأفتراش الرصيف والتعدي على حرم الطّريق لإيجاد السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات والحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة.

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