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التعليم العالي في أسبوع.. تعيينات جديدة لقيادات جامعية.. ختام فعاليات الدورة التدريبية الأفريقية.. الوزير يستعرض محاور تطوير التعليم

السبت 23/مارس/2019 - 01:21 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
عمرو ممدوح
  • وزير التعليم العالي:
  • نعمل لبناء مستقبلٍ أفضل لشعوب القارة الإفريقية
  • نستهدف إتاحة تعليم جيد للجميع دون تمييز
  • 3 ملايين طالبا المقيدين في التعليم العالي بمصر

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العديد من الفعاليات والمؤتمرات، على مدار الأسبوع الماضي، وكذلك صدور قرارات جمهورية بتعيينات جديدة لقيادات جامعية.

في مطلع الأسبوع الماضي، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين 5 عمداء جدد بالجامعات الحكومية، وهم: الدكتور أمين مصطفى محمد السيد عميدًا لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والدكتور ممدوح صادق محمد الرشيدي عميدًا لكلية التجارة جامعة سوهاج.

كما أعلن وزير التعليم العالي صدور قرارات جمهورية بتعيين كل من الدكتور إيمان أحمد علي محمد أبوزيد عميدًا لكلية الآثار بقنا جامعة جنوب الوادي، والدكتور إبراهيم الهواري عميدًا لكلية الثروة السمكية والمصايد جامعة كفر الشيخ، والدكتور فاطمة محمد أحمد الرزاز عميدًا لكلية الحقوق جامعة حلوان.

وأعلن عبد الغفار، عن صدور قرارات جمهورية بتعيين كل من د. طارق راشد رحمي محرم رئيسًا لجامعة قناة السويس، ود. شريف يوسف حلمي خاطر عميدًا لكلية الحقوق جامعة المنصورة.

وأشار الوزير، إلى صدور قرارات جمهورية بتعيين د. محمد علي حسين أبو شوارب عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة دمياط، ود. عصام الدين عبد الهادي عبد اللطيف عبيد عميدًا لكلية الزراعة بقنا جامعة جنوب الوادي.

من ناحية أخرى، شهد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فعاليات اختتام الدورة التدريبية للمشاركين الأفارقة في الدورة التدريبية الأفريقية الـ16 لبرنامج التدريب الدولى لتدريب المهندسين الأفارقة فى مجال (الثروات المعدنية)، وأكد حرص مصر على توطيد أواصر الصداقة والتعاون مع الأشقاء الأفارقة؛ لبناء مستقبلٍ أفضل لشعوب القارة قائم على المعرفة والعلوم والتكنولوجيا، مشيرا إلى ضرورة التواصل بين الدول الأفريقية من أجل أن تصبح القارة (ذات الثروات الطبيعية والطاقات البشرية) قادرة على أن تنافس عالميا في مختلف المجالات.

وأشار الوزير، إلى أهمية هذه الفعاليات التي تأتي في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، لافتًا إلى أن هذه الدورات التدريبية تهدف إلى دعم التواصل وتبادل الخبرات مع الأشقاء الأفارقة، وكذلك الاستفادة من الخبراء لدى الجانبين فى تحقيق التنمية للقارة الأفريقية.

وشارك د.خالد عبد الغفار، في حلقة نقاشية بعنوان "الاتجاهات العالمية لتطوير التعليم العالي"، والتي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وذلك بحضور د. مينوش شفيق مدير كلية الإقتصاد بجامعة لندن؛ والمهندس خالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، لمناقشة أحدث التوجهات في مجال التعليم العالي على مستوى العالم والتحديات التي تواجه هذا القطاع في مصر.

وأكد "عبد الغفار"، أن الوزارة تعمل في المحاور الخاصة برؤية مصر 2030؛ بهدف إتاحة التعليم للجميع دون تمييز وتحسين جودة نظم التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، وربط الخريج بسوق العمل عن طريق تطوير المناهج، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين في التعليم العالي بمصر بلغ 3 ملايين طالبًا.

وأوضح أن مؤسسات التعليم العالي سواء الحكومية أو الخاصة تستوعب هؤلاء الطلاب من خلال 26 جامعة حكومية، بالإضافة إلى جامعة الأزهر، فضلًا عن 24 جامعة خاصة، وحولي 45 معهدًا متوسطًا من 8 كليات تكنولوجية، و157 معهدًا عاليًا خاصًا، و11 معهدًا متوسطًا خاصًا.

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