نشرة أخبار البرلمان.. الوفد يحتفل بمئوية ثورة 19 وتأسيس الحزب.. وأبو العينين على رأس الحاضرين.. وبرلمانية تتوقع تطبيق العلاوة على المعاشات حتى 2018 قريبا

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرِّائه على كل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم الجمعة 22 مارس:عبد العال: ثورة 1919 جمعت كل أبناء الوطن والوفد سيظل حزبا وطنياأبو شقة يطالب باعتبار يوم ٩ مارس عيدًا وطنيًابرلمانية تتوقع تطبيق العلاوة على المعاشات حتى 2018 قريبانائب: قراران لمجلس الأمن يبطلان اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولانمقترح برلماني بمنع تشغيل طلبة المدارس في أعمال النظافةمستقبل وطن: تقرير الخارجية الأمريكية سياسي ولا يهتم بحقوق الإنسانبرلمانى: استخدام سيارات الـ فان كبديل للـ توك توك احترام لآدمية المواطنالتجمع: الرئيس انتصر لأصحاب المعاشات وعزز دولة القانونوكيل النواب: قرار الرئيس السيسي بشأن علاوات أصحاب المعاشات انحياز للفقراءعمر مروان: إدراك قيمة العمل أمر هام لزيادة الإقدام عليهننشر جدول أعمال لجنة الصناعة بالبرلمان.. الأسبوع المقبل