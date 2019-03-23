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برلمان

نشرة أخبار البرلمان.. الوفد يحتفل بمئوية ثورة 19 وتأسيس الحزب.. وأبو العينين على رأس الحاضرين.. وبرلمانية تتوقع تطبيق العلاوة على المعاشات حتى 2018 قريبا

السبت 23/مارس/2019 - 03:03 ص
القسم السياسي
في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرِّائه على كل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم الجمعة 22 مارس:











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