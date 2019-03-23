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تعليم

Online Quiz امتحان لمادة الأشعة المقطعية لكلية العلوم بمكتبة جامعة 6 أكتوبر

السبت 23/مارس/2019 - 03:01 ص
جامعة 6 أكتوبر
جامعة 6 أكتوبر
كريم عاطف
نظمت مكتبة جامعة 6 أكتوبر بالتعاون مع كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم الاجهزة الحيوية بالجامعة امتحان لمادة الأشعة المقطعية للفرقة الرابعة Online Quiz.

وتم عقد الامتحان داخل أحد معامل المكتبة الرقمية من خلال موقع التعليم الإلكترونى للجامعة تحت إشراف الدكتورة منى سعد الدين النكلاوى مدرس مادة الأنشطة المنطقية.

وبلغ عدد حضور امتحان مادة الأشعة المقطعية للفرقة الرابعة Online Quiz نحو 20 طالبًا وطالبة.

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