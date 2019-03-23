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أخبار البلد

البحث العلمي تستعرض برنامج جامعة الطفل بالجامعات المصرية.. اليوم

السبت 23/مارس/2019 - 02:00 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
تنظم اليوم اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، محاضرة تعريفية للجمهور بمشروع جامعه الطفل، وذلك في 30 جامعة مصرية حكومية وخاصة والتي يطبق بها برنامج جامعة الطفل، وذلك في إطار فعاليات شهر العلوم المصري المقام خلال شهر مارس من كل عام.

وكانت قد عقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مؤتمر إطلاق شهر العلوم المصري 4 مارس الماضي، والذي يعقد للعام السادس على التوالي في مارس من كل عام، وتنظمه الأكاديمية بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة، والمبادرات الشبابية والطلابية في كل محافظات مصر، وذلك بحضور الدكتور محمود صقر.

ويتضمن شهر العلوم إقامة مهرجاني العلوم المصري "سايفيست مصر"، و"مهرجان القاهرة للعلوم"، سويا كفكرة إبداعية تم وضعها من خلال تضافر جهود أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في التعريف بأهمية وقيمة العلوم وتطبيقاته في حياتنا اليومية.

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