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تعليم

ننشر الرابط المخصص لفتح امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية

السبت 23/مارس/2019 - 08:00 ص
تابلت اولى ثانوي
تابلت اولى ثانوي
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الرابط الالكتروني الذي سيفتح من خلاله طلاب اولى ثانوي امتحاناتهم الالكترونية المقرر انطلاقها غدا الأحد 24 مارس 2019.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنه يمكن لطلاب اولى ثانوي الدخول للامتحان ، إما من خلال الايقونة الخاصة بالامتحان من على الشاشة الرئيسية على التابلت، أو من خلال الدخول على الرابط الالكتروني التالي: assessment.ekb.eg، وذلك من أي متصفح للإنترنت.

وأوضحت الوزارة أنه بمجرد الدخول على هذا الرابط سيكون مطلوب من الطالب تسجيل الإسم وكلمة السر الخاصة بالطالب ، ثم يصبح على الطالب ان يدخل كود الامتحان المكون من 9 أرقام ، وأشارت الوزارة إلى أن هذا الكود سيتم توفيره من خلال اخصائي التطوير التكنولوجي أو المراقب.

جدير بالذكر أنه ستبدأ الامتحانات من 24 مارس حتى 4 أبريل المقبل، وهذه الامتحانات ستعقد على التابلت وليس بها نجاح ورسوب ، وسيقتصر إجراء الامتحان التدريبي على طلاب المدارس الحكومية ‏والخاصة فقط ، وسيعقد فيما درسه الطالب بداية من الفصل الدراسي الثاني.

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