ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

حوادث الطيران علي أجندة المنظمة العربية بالقاهرة يوليو المقبل

السبت 23/مارس/2019 - 05:00 ص
نورهان خفاجي
تعتزم المنظمة العربية للطيران المدني، تنظيم دورة تكوينية حول حوادث ووقائع الطيران بالتعاون مع الأكاديمية السنغافورية للطيران المدني من 7 إلى 11 يوليو 2019 بالقاهرة.

الغرض من هذه الدورة، وبحسب بيان للمنظمة، هو تعزيز إمكانيات الدول العربية في تطبيق معايير "إيكاو" الدولية في هذا المجال من تحسين أداء وحدات التحقيق، وتوفير نظام متكامل للتحقيق في الوقائع وحوادث الطيران وإعداد الموارد البشرية المختصة والأجهزة الفنية ذات الصلة، والتوصل إلى الاستقلال الضروري لعمليات التحقيق من خلال مشاركة أعضاء من عدة دول.

كما تمكن من معرفة مختلف إجراءات ومسار التحقيق في الحوادث ووقائع الطيران وفق مقتضيات وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي، وتقنيات التحقيق في الحوادث ووقائع الطيران، وتنظيم التحقيق وإجراؤه، ومعرفة تأثير العنصر البشري والتنظيم على حوادث الطائرات وكيفية إدارة المساعدين في التحقيق في الحوادث ووقائع الطيران، وجمع الأدلة والمعلومات والحفاظ عليها، و تحليل المعلومات والأدلة للوصول للعوامل المساهمة في الحادث أو الواقعة الجوية وإعداد توصيات السلامة ذات الصلة، بالإضافة إلى إعداد تقرير التحقيق في الحوادث ووقائع الطيران وفق مقتضيات وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي.

ترشيحاتنا

أول تعليق من شيرين عبد الوهاب على تصريحاتها المسيئة لمصر..فيديو

شوبير وكهربا ونجوم الرياضة يحضرون عقد قران ابنة أحمد سليمان.. صور

لاسارتى: هناك مفاجأة فى مباراة الزمالك

مديرة مدرسة وزيرة الهجرة: تخرج على يدي 54 ألف طالب.. فيديو

حملة تأييد للرئيس السيسي على صفحة قناة بى بى سى بعد التحريض على مصر

4 أشياء يفعلها النرجسيون في كثير من الأحيان للفت الانتباه

جوجل يفعل خاصية جديدة للمكالمات الصوتية والفيديو

جيرالدو يتأهل مع أنجولا للـ كان بالفوز على بوتسوانا.. وموريتانيا تلحق بها

الإفتاء توضح حكم الشرع في زواج المرأة بوكالة جدها لأمها

عامل يخنق زوجته بسبب الخلافات فى قنا

تعرف على كيفية تسريع هواتف أندرويد

الجزائر تتعادل مع جامبيا بهدف لمثله في التصفيات المؤهلة لكان 2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوبير وكهربا ونجوم الرياضة يحضرون عقد قران ابنة أحمد سليمان.. صور

شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق

شاهد.. أحمد خليل تغلب عليه علامات الشيخوخة في أحدث ظهور

80 صورة من انتخابات نقابة المهن التمثيلية

السفير السعودي يزور شارع المعز ويشيد بالأجواء التراثية.. صور

فيديو

سيد عبدالحفيظ: لا نمانع خوض مبارياتنا في برج العرب.. فيديو
محمد عبدالمنصف:هستمر في الملعب طول ما أنا واقف على رجلي.. فيديو
المداخلة الكاملة للبطل المصري رامي شحاتة المنقذ لـ 51 طفلا من الموت في إيطاليا.. فيديو
أول تعليق من الفنان أشرف زكي على فوزه بمقعد نقيب المهن التمثيلية.. فيديو
ناقد: شوقي غريب كلف شيتوس وشوقي بالبحث عن اللاعبين المحترفين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟