النقابات العمالية تنتفض.. قرار الرئيس السيسي يحقق حياة كريمة للمواطنين.. وإنصاف لأصحاب المعاشات.. الفرحة تغمر 9 ملايين متقاعد.. والبدري فرغلي: 21 مارس عيدا لأصحاب المعاشات

البدري فرغلي: قرار السيسي دشن 21 مارس عيدا لأصحاب المعاشات

أمين عام اتحاد العمال: قرارات الرئيس السيسي أنصفت أصحاب المعاشات

المراغي: السيسي يحقق حياة كريمة للمواطن بسحب استشكال الحكومة

رئيس اتحاد عمال الإسكندرية: الرئيس السيسي انصف وانتصر أصحاب المعاشات





أمر الرئيس السيسي، وزارة المالية بسداد جميع مستحقات وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020. وقال البدري فرغلي، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن الرئيس السيسي حدد عيد أصحاب المعاشات يوم 21 مارس، مضيفا أن كلمة الرئيس أحدثت فرحة عارمة فى قلوب 9 ملايين متقاعد.





وقال فرغلي، لـ صدي البلد،: كنا في أزمة حقيقية، وخلل جسيم بعد سنوات من التعب فى المحاكم، مشيرا إلى أنه لولا تدخل الرئيس السيسي ما تحرك شيء من مكانه.





وأضاف فرغلى أن فوائد أموال المعاشات تكفي لإعادة كل حقوقنا، ولا نطلب منًا من أحد، مؤكدا أن وزيرة التضامن بعد كل ذلك ذهبت إلى عمل استشكال بمحكمة عابدين، رغم أن المحكمة الدستورية والإدارية والإدارية العليا أقرت بحقوق أصحاب المعاشات. وطالب البدرى فرغلى، بضرورة حساب المسؤولين المتسببين في تعطل أحكام القضاء، التي جعلتنا نذهب إلى المحاكم علي الكراسي المتحركة.





من جانبه أشاد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله، بالقرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا إن قرارات الرئيس للحكومة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.





وأوضح وهب الله، أن سحب الاستشكال الذي تقدمت به الحكومة علي الحكم القضائي الصادر لصالح أصحاب المعاشات وصرف العلاوات يؤكد توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس نحو تحقيق حياة كريمة للمواطن، وأن الرئيس السيسي رجل أفعال لا أقوال، وصادق في تنفيذ وعوده.





وقال رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، النائب جبالي المراغي، إن قرارات الرئيس للحكومة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، دليل على وقوفه بجانب البسطاء، مضيفا أن ذلك من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.





وأوضح المراغي، أن بسحب الرئيس الاستشكال الذي تقدمت به الحكومة على الحكم القضائي الصادر لصالح أصحاب المعاشات وصرف العلاوات يؤكد توجهات الدولة المصرية بقيادته نحو تحقيق حياة كريمة للمواطن. وأكد رئيس الاتحاد العام، أنه باسم ملايين العمال في مصر "جنود العمل والإنتاج" يتوجهون بالشكر للرئيس ليس لتلك القرارات فقط بل لقرارات سابقة منذ ساعات بتوجيه الحكومة للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام ،وإعادة النظر في منظومة الأجور لتوفير حياة كريمة للمواطن ،والنهوض بالصناعة والاقتصاد.





وأوضح المراغي، أن نجاح الجيش والشرطة والشعب في مواجهة الإرهاب والتطرف وتحقيق الأمان الذي تعيشه البلاد كان تمهيد واضح وصريح للنهوض بالوطن والمواطن.





وأشار مجدي البدوي، رئيس اتحاد عمال الاسكندرية، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إلى أن "قرارات الرئيس لوزارة المالية بسداد الديوان المستحقة لصناديق المعاشات وبنك الاستثمار القومي، انصف أصحاب المعاشات بكل معنى الكلمة".



