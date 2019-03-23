أنشط القطاعات بالبورصة الأسبوع الماضي.. مستند

احتل قطاع الخدمات المالية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، المرتبة الأولى من حيث قيمة التداول خلال الأسبوع الماضى بدون الصفقات، وبلغ 125.8 مليون ورقة بقيمة 885 مليون جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 141.95 مليون ورقة، بقيمة 646.6 مليون جنيه.



فيما احتل قطاع البنوك الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 10.3 مليون ورقة بقيمة 419.2 مليون جنيه، تلاه قطاع الاتصالات بحجم تداول 272.8 مليون ورقة بقيمة 353.5 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 13.8 مليون ورقة بقيمة 308 مليون جنيه.



ترتيب أنشط القطاعات بالبورصة الأسبوع الماضي كالتالي: