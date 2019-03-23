دورات تدريبية لقيادات المحافظات بسقارة.. الاثنين

يعقد مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل دورات تدريبية لرؤساء الوحدات القروية بالمحافظات في مجال إدارة الأزمات ،وكذلك دورة تدريبية لمديري الإدارات في مجال الشئون الهندسية ، دورة لصقل مهارات العاملين بإدارات العلاقات العامة بالمحافظات.



كما يعقد خلال الأسبوع الحالى دورة تدريبية لمهارات الأساسية للعاملين بالإدارة المحلية في مجال تصميم الشبكات.



وستبدأ الدورات يوم الاثنين المقبل وتنتهى الخميس .



ويجب على المتدرب إحضار خطاب معتمد ومختوم من جهة عمله وصورة من بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمرشح للدورة .