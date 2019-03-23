4 أطعمة احترسى من نسيان الكزبرة الجافة فيها

"الكزبرة الجافة" أحد أهم التوابل في المطبخ التى لا يعلم الكثير من المبتدئين أهميتها واستخدامها، وهي كرات صغيرة بنية اللون وتستخدم مطحونة وناعمة ليتحول لونها لبني مصفر قليلًا ،ولمزيد من المساعدة ، تقدم الشيف نجلاء الشرشابي أهم الأطعمة التى تعتمد عليها باعتبارها من أهم مكوناتهم .



الملوخية

تعتبر الملوخية الخضراء أو الناشفة من أهم الأطعمة التى تعتمد على الكزبرة المطحونة، لأنها من أهم مكونات التى تحضر بها "طشة الملوخية"، حيث توضع كمية مناسبة من الثوم المفروم والملح والكزبرة الجافة ومقدار مناسب من السمن حتى يتم تحمير الثوم جيدا ويكون لونه بني فاتح وليس أبيض نيئ؛ حتى لا يطوف على وجه الملوخية ولا يتجانس معها عند إضافته لها ،ويفضل عدم زيادة الكزبرة في الثوم حتى لا تعطى طعم مر للملوخية.



عجينة الطعمية

عند تحضير عجينة الطعمية في المنزل، يفضل أن يضاف كمية مناسبة من الكزبرة الجافة المطحونة بين مكوناتها وتوابلها، حيث تزيد من نكهتها باعتبارها من الأساسيات.



البصارة

تحضر البصارة في الأساس بالفول المدشوش والخضروات الورقية الطازجة الكزبرة والبقدونس والشبت، ليأتي دور الكزبرة الناعمة في نهاية التحضير حيث تضاف على شرائح البصل المحمر خلال قليلة يضاف بعد ذلك على وجه البصارة قبل التقديم، وبذلك يتم مذاقها وتحضيرها بطريقة أمهاتنا.



كزبرية السمك

ينضم السمك قائمة الأطعمة التي تحضر بالكزبرة الناعمة وذلك بإعداد "كزبرية السمك"، ولكن يجب تتبيل السمك جيدًا أولًا قبل تحضيره في صينية الكزبرية مع باقي المكونات؛ للحفاظ على نكهته .