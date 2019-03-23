100 سنة وفد.. بيت الأمة يحتفل بمئوية الحزب وثورة 19 بحضور أبو العينين وكبار المسؤولين.. أبو شقة: الثورة لا زال يؤرخ لها.. وتشبه 30 يونيو.. وعبد العال: الثورة جمعت بين أبناء الوطن

أبو العينين على رأس الحاضرين في الاحتفال بمئوية الوفد

عبد العال: ثورة 1919 جمعت كل أبناء الوطن والوفد سيظل حزبا وطنيا

أبو شقة يطالب باعتبار يوم ٩ مارس عيدًا وطنيًا

أبو شقة: ثورة ١٩ تمثل كفاح أمة وزعامة زعيم وأسست للدولة المصرية





تاريخ عتيق يزخر به أقدم الأحزاب السياسية المتواجدة على الساحة المصرية حاليًا، 100 عام مرت على حزب الوفد، تخللها انكسارات وانتصارات، لكنها جميعًا تقف شاهدة لما قام به هذا الحزب وما قدمه لمصر، على مدار قرن.





كان لهذا التاريخ أن تحتفل به مصر كلها، وليس الوفديون فقط، لاسيما وإن كان ذلك يأتي تزامنًا مع ثورة 19، لتكون احتفاليتين وليست واحدة.





مئوية الوفد،لم تكن لتمر كأي احتفالية عادية، فقد شهدا مجموعة من المسؤولين الكبار ورجال الأعمال، وجاء على رأس الحاضرين الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، ورجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، بجانب عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب وأشرف صبحي وزير الرياضة، إضافة إلى عمرو موسى رئيس المجلس الاستشاري لحزب الوفد.





كما حضر من النواب، عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بالبرلمان زعيم الأغلبية "ائتلاف دعم مصر"، والنائب إيهاب الطماوي، والنائبة مارجريت عازر.





في بداية كلمته، بالحتفالية، أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن ثورة ١٩ تمثل إرادة أمة وكفاح شعب وزعامة زعيم، موجها التحية لشعب مصر الذى قاد ثورة ١٩ أعظم ثورة عرفها التاريخ، موجها التحية لزعماء الوفد سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج.





وطالب "أبو شقة"، أن يكون يوم ٩ مارس عيدا وطنيا يحتفل به المصريون كل عام كذكرى لإرادة شعب مثل عيد الاستقلال فى أمريكا.





ووجه رئيس حزب الوفد التحية لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن وحماية للوطن من المدنيين والعسكريين والقوات المسلحة.









وتابع أبو شقة، أن هناك احتفالين الأول بمئوية ثورة ١٩ والثانى بمئوية حزب الوفد الابن الشرعى لها، والتى انطلقت شرارتها يوم ٩ مارس وأرخ لها المؤرخون ولا زالوا يؤرخون لها، حيث أسست للدولة المصرية وقال عنها المؤرخون فى الداخل والخارج انها جزء من الحركة الوطنية المصرية خلال الـ١٠٠ عام الماضية.





واكد رئيس حزب الوفد ان ثورة ١٩ بدأت حينما أعلنت بريطانيا الحماية على مصر، حيث عانى المصريون من الاحتلال الذي كان ينتزع 1.5 مليون مصرى من منازلهم، ويطلق عليهم متطوعون فى جيش الاحتلال ، وكانوا يحصلون على حقوق المواطن من المؤن لإطعام جيوش الحلفاء.





واستطرد: كانت مبادئ ويلسون من اهمها حق الشعوب فى تقرير مصيرها وتحرير الشعوب العربية وانشاء عصبة الامم المتحدة لحل المشكلات الدولية ، واستغلها الزعيم سعد زغلول فى ١٣ نوفمبر عام ١٩١٨ فى عيد الجهاد، حينما توجه هو و عبد العزيز فهمى وعلى شعراوى الى المندوب السامى البريطانى وطالبوا باستقلال مصر ، وهنا تجلت صلابة الشعب المصرى والتى كانت مقدمة لثورة ١٩ حينما جمع المصريون ٣ ملايين توكيل من كل ربوع البلاد وكان عدد السكان فى هذا الوقت ١١.5 مليون نسمة.





وواصل حديثه: ثم تم اعتقال سعد زغلول ورفاقه ٨ مارس ونفيهم الى جزيرة مالطة واندلعت ثورة ١٩ العارمة التى كانت لا مثيل لها وشارك فيها الباشوات والفلاحين وأصحاب الحرف ، حيث تجردت من كل شيء، وكان هدفها الاستقلال التام او الموت الزؤام.





وقال إن الجميع شاهد القمص سرجيوس يخطب فى المسجد، ووجدنا الشيخ دراز يخطب فى الكنيسة ، ليترجم شعار الهلال يحتضن الصليب.





وفي السياق ذاته، وجه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، التحية للمستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد والوفديين والمصريين بثورة ١٩، مشيرا إلى أن حزب الوفد شهد لحظات انتصار وانكسار ولم يلن رجال الوفد بما حدث لهم فى تاريخه.





وقال "عبد العال"،: إنه مع تجميد حزب الوفد مع الأحزاب عام ١٩٥٣ إلا أنه لايزال فى قلوب المصريين بعد عودته عام ١٩٧٨ وكان له حضور سياسي وبرلماني ملحوظ، حيث إنه لديه ٣٠ نائبا فى البرلمان الحالى يؤدون واجبهم بكل كفاءة واقتدار تحت رئاسة المستشار بهاء أبو شقة.





ووجه رئيس مجلس النواب التحية لرجال الوفد الذين قادوا ثورة عظيمة جمعت كل أبناء الوطن من العمال والفلاحين والمثقفين والفنانين وكانت المرأة جنب لجنب مع الرجل ووجدنا صورة تبرز تعانق فيها الهلال مع الصليب رسخت مبدأ المواطنة المصرية، مؤكدا ان حزب الوفد كان وسيظل حزبا وطنيا للشعب المصرى.





وأوضح أن ثورة ١٩ نبتت نبتا شعبيا، حيث كان رجال الوفد فى طليعتها سعد زغلول وعبد العزيز فهمى وعلى شعراوى، حيث قامت بجمع التوكيلات من المواطنين لتحرير مصر من الاحتلال البريطانى، وكانت ثورة ٣٠ يونيو عامل مشترك مع ثورة ١٩ من حيث جمع التوقيعات من الشعب المصرى.



