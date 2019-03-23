جهاز تنمية المشروعات: توفير 5 مليارات جنيه تمويلات العام الماضي

قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2017 تم تقديم 5,082 مليار جنيه قروض للشباب من خلال 252 ألف مشروع صغير وفرت حوالي 342 ألف فرصة عمل، كما تم منح تمويل لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بقيمة 338 مليون جنيه وفرت حوالي 33 ألف فرصة عمل.



وخلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2018 تم تقديم قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 4,5 مليار جنيه لنحو 209 ألف مشروع وفرت حوالي 332 ألف فرصة عمل، وتم تقديم منح بقيمة 25,6 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المحلية وفرت حوالي 151 ألف فرصة يومية عمل.