أمريكا تفرض عقوبات على وحدة أبحاث نووية إيرانية

فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب الجمعة عقوبات جديدة على إيران فيما أدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نفوذ إيران المتنامي خلال زيارة للبنان.



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات تستهدف 31 عالما وفنيا وشركة في إيران مشاركين جميعا في برامج البحث والتطوير النووي والصاروخي الإيرانية ، وأوضحت أن الأفراد والشركات المستهدفين بالعقوبات ينتمون لمنظمة الابتكار الدفاعي والبحث.



من جانبه ، قال نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية روبرت بالادينو إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواصل محاسبة النظام الإيراني عن أنشطته التي تهدد استقرار المنطقة وتؤذي الشعب الإيراني، ويشتمل ذلك على ضمان عدم تمكن إيران يوما من تطوير سلاح نووي.



وأضاف أنه سيتم حرمان الأفراد والكيانات الذين فرضت عليهم العقوبات من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، بالإضافة إلى تجميد أي أصول أمريكية خاصة بهم.



وأوضح أن الولايات المتحدة تدين جهود إيران الرامية إلى المحافظة على مجموعة الباحثين السابقين في مجال الأسلحة النووية والمحافظة على عملهم ومواصلة أنشطة التوريد الحرجة، مضيفا "ينبغي أن يعرف المواطنون الإيرانيون الآخرون الذين يعملون في برنامج النظام النووي أنهم يواجهون خطر فرض عقوبات أميركية عليهم".