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أخبار العالم

موسكو: طالبان تريد رؤية روسيا كضامن للاتفاقيات مع واشنطن

السبت 23/مارس/2019 - 04:13 ص
زامير كابولوف
زامير كابولوف
أ ش أ
أعلن مدير القسم الثاني لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، أن حركة "طالبان" الأفغانية المعارضة تريد أن يكون هناك ضامنون لاتفاقياتها مع واشنطن، ومن بينهم روسيا.

وقال كابولوف للصحفيين: "لا يزال علينا بحث صيغ الاتفاق على هذه [الضمانات] وبكل الأحوال يؤكد ممثلو طالبان خلال تواصلهم ليس مع الأمريكيين فحسب، بل وغيرهم حول أنهم يريدون رؤية ضامنين جديين لاتفاقية مستقبلية مع الولايات المتحدة، ومن بين هؤلاء الضامنين ذكروا كل من روسيا والصين وباكستان وإيران".. وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن ممثلي روسيا والولايات المتحدة والصين سيجتمعون مجددا في موسكو بصيغة ثلاثية في وقت قريب لبحث التسوية الأفغانية.

وقال كابولوف للصحفيين: "الحديث كان عمليا لكنه لم ينتهي بالطبع، لقد اتفقنا في وقت قريب على عقد لقاء مجددا، وعلى الأغلب سيكون ذلك في موسكو، قد يكون ذلك بعد أسبوع أو آخر بصيغة ثلاثية".

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