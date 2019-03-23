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المداخلة الكاملة للبطل المصري رامي شحاتة المنقذ لـ 51 طفلا من الموت في إيطاليا.. فيديو

السبت 23/مارس/2019 - 03:35 ص
البطل المصري رامي
البطل المصري رامي شحاته
هاني حسين
روى رامي خالد شحاته، البطل الذي أنقذ 51 طفلا من الموت في إيطاليا، كواليس حادث الاختطاف، واتصاله بالشرطة، إذ قال: "لما طلعت الأتوبيس لاحظت عدم تواجد شواكيش كسر الزجاج لمواجهة أي حريق في الحافلة المدرسية".

وأضاف " خالد " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" السائق قال لنا اسكتوا، وطلع سكينة وربط المدرسين، وطلب منا تسليم الهواتف ولكنني لم اعطه الهاتف الخاص بي".

واستطرد:" اتصلت بالشرطة ثم تواصلت مع والدي لإبلاغ الشرطة بمكان تواجدنا، والسائق لم يرني عندما كنت أكلم والدي وطلبت من اصدقائي رفع أصواتهم حتى ينصرف انتباه السائق عني".

وأكمل:" سيارات الشرطة استوقفت الحافلات المدرسية، وألقوا القبض على السائق، ورئيس الوزراء الإيطالي طلب مقابلتي وقالوا إنهم سيعطوني الجنسية".

من جانبه قال خالد شحاته والد البطل رامي الذي أنقذ 51 طفلا من الموت في إيطاليا، إن ابنه استطاع إنقاذ 51 طفلا في الحافلة المدرسية في إيطاليا، متابعا: "ابني بخير".

وأضاف "شحاتة"، قائلا: "تلقيت مكالمة من رامي في الساعة العاشرة ونصف صباحا يبلغني فيها أن سائق الحافلة المدرسية خطفهم، وقمت بإبلاغ الشرطة على الفور وأبلغتهم بمكانهم".

وتابع: "أفتخر بابني لأنه قام بعمل إنساني، وعندما سألته عملت كده ليه قال لي «عملت كده عشان أصدقائي»، والسفير المصري في روما تواصل معي لتكريم ابني رامي، والتقيت بوزير الداخلية في إيطاليا".

واكمل:" عائلة سائق الحافلة كانت قادمة إلى تركيا بطريقة غير شرعية ولكنهم ماتوا غرقا في البحر، واعلن وزير الداخلية في إيطاليا رفضه للهجرة غير الشرعية واعتبر سائق الحافلة وزير الداخلية الإيطالي عنصري وكان يريد الإنتقام منه بتنفيذ تلك الحادثة".

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