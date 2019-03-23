فراشات تنمية المواهب وأصحاب الهمم في أولى العروض الفنية بأوبرا الإسكندرية

تنظم دار أوبرا الإسكندرية يوم الثلاثاء المقبل، حفلا لأطفال مركز تنمية المواهب، وذلك تحت إشراف الدكتور عبد الوهاب السيد المدير الفنى لمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية.



يقدم خلاله كورال الأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة أولى الحفلات الفنية لهم بالاسكندرية تدريب واشراف ميرفت فريد حيث تهدف دار الاوبرا المصرية الى تدريب الأطفال من ذوي الإعاقة لتأهليهم ودمجهم كليًا بالمجتمع وتأهليهم لعملية الدمج الكلي بالمجتمع بهدف توفير فرص جيدة للتكيف مع المجتمع بصورة طبيعية والتعرف على مواطن القوة والإبداع والموهبة لديهم باعتبارهم ثروة طبيعية لأي مجتمع.



تضمن برنامج الفاصل الاول من الحفل مجموعة من أغنيات زمن الفن الجميل يؤديها طلاب المركز منها مصريا ام الدنيا..يا حبيبتى يامصر..مهما خدتنى المدن ...حلوة بلادى السمرة..امى يا نور بيتنا..قلبى دليلى..ست الحبايب..وحياة رب المداين..احن قلب ..فيها حاجة حلوة.



الفاصل الثانى من الحفل يقدم طالبات فصل الباليه تابلوهات فنية راقصة تحت اشراف و تدريب .د عصام عزت منها رقصة موشح عجبا لغزال..رقصة من الفلكلور النوبى.. الرقصة الفرعونية.. رقصة تانجو.. رقصة كلاسيكية.. رقصة هندية ويختتم الطالبات الحفل برقصة "اسكندرية" من الحان الموسيقار الكبير عمار الشريعى.



يذكر أن مركز تنمية المواهب قد تم تأسيسه فى الموسم الفنى لعام 2004 ويضم فصولا مختلفة تضم العديد من الانشطة منها الباليه.. البيانو.. الكورال.. الكمان.. الجيتار.. الإيقاع.. الموشحات.. فصل الكورال لذوى الاحتياجات الخاصة.