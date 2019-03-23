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ليلى عبد المجيد: بى بى سى أصبحت في مصاف الإعلام صاحب الأجندات

السبت 23/مارس/2019 - 08:00 ص
الدكتورة ليلى عبد
الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة ال
حمادة خطاب
قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، أن تغطية قناة بى بى سى البريطانية، لا تعتمد على الالتزام بمعايير دولية، وهو ما جعلها فى مصاف الإعلام الممول صاحب الأجندات.

وأضافت "عبد المجيد"، فى تصريحات لــ"صدى البلد"، أن "القناة تفتقد إلى أى توازن ودقة، وتزييف الحقائق وتصف الإرهابيين بأنهم جهاديين وكل هذه تؤكد أن القناة لم يعد لها مصداقية".

وتابعت: "رغم أنها قناة لها تاريخ كبير ولكنها ضربت بكل المعايير الإعلامية عرض الحائط، مؤكدًا انا ما قمت بها ليس له أى علاقة بالمهنية بل تتعلق بأهداف سياسية ومصادر التمويل التي تحصل عليها".

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