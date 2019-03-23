إنچي وجدان تكشف عن تفاصيل مسرحيتها مع شريهان

أكدت الفنانة إنچي وجدان انها سعيدة بالتعاون مع الفنانة شريهان في عمل مسرحي جديد إنتهوا من تصويره خلال الفترة الماضية.





واضافت "وجدان" في تصريحات خاصة لصدي البلد:" انها كانت فى غاية السعادة حين عرض على المشاركة فى بطولة عمل مسرحي تعود من خلالها الفنانة شريهان الى الساحة الفنية من جديد، لذا لم تتردد لحظة فى الموافقة".





وتتابع قائلة: " إن ذكرى أول لقاء جمعها مازال محفور في ذاكرتها ، خاصة وانه كان مليء بالود والحب مؤكدة ان الفنانة شريهان أكدت أنها كانت تتابع أعمالها".



