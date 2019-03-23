القبض على مصري قتل مغربيا وحرق جثته في طنجة

ألقت الشرطة المغربية، أمس الجمعة، القبض على مصري للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة قتل عمد مقرونة بالتمثيل بجثة الضحية.



ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية عن بيان أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني المغربي قوله: " المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه، وهو شريك تجاري سابق للضحية، باستدراج هذا الأخير من الدار البيضاء إلى مدينة طنجة، حيث عمد إلى تصفيته جسديًا، وإحراق جثته في أرض خلاء من ضواحي مدينة طنجة شمال البلاد، لأسباب يحتمل أن يكون مردها خلافات تجارية سابقة بين الطرفين".



وأضاف البيان: "الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية مكنت من العثور على سيارة الضحية التي رُفعت منها آثار دماء وعينات بيولوجية يحتمل أنها تخص الضحية، كما مكنت من تحديد مسرح الجريمة الذي عثر به على بقايا رماد، وهي المحجوزات التي يتم حاليًا إخضاعها للاختبارات الضرورية داخل مختبر الشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني.".



وقد جرى التحفظ على المشتبه به بإشراف النيابة العامة المختصة، إلى جانب مواطن مغربي آخر سبق توقيفه في إطار نفس القضية، للاشتباه بمشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.