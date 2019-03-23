سويلم يهنئ المنتخب الاولمبي بالفوز علي امريكا

هنأ اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الاولمبي في اسبانيا الجهاز الفني واللاعبين بالفوز الذي حققوه اليوم على المنتخب الأمريكي بهدفين نظيفين ضمن برنامج الإعداد لبطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠



وحيا سويلم اللاعبين على أدائهم الرجولي والتزامهم داخل الملعب طوال المباراة كما أشاد بالتزامهم في المعسكر.



وقال سويلم إن لديه ثقة كبيرة في هذا الجيل من اللاعبين وقدرتهم على تحقيق إنجاز الوصول لطوكيو كما أبلغ سويلم اللاعبين والجهاز الفني بتهنئة مجلس إدارة اتحاد الكرة بالفوز.

