لاعبو منتخب مصر يحتفلون بعيد ميلاد نجم سموحة

احتفل الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني ولاعبو الفريق بعيد ميلاد اللاعب أحمد أبو الفتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، الذي أتم عامه الواحد والعشرين اليوم، وهو من مواليد 22 مارس 1998.



ويلتقى السبت الفراعنة الكبار بقيادة المكسيكى خافيير اجيرى النيجر فى ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر أن تستضيفها مصر صيف العام الجارى.



يذكر أن مصر تأهلت برفقة منتخب تونس إلى نهائيات الكان 2019,

