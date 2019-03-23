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خالد عجاج: وافقت على أغنية الست دي أمي بمجرد سماع اسمها

السبت 23/مارس/2019 - 07:51 ص
الفنان خالد عجاج
الفنان خالد عجاج
حمزة شعيب
قال الفنان خالد عجاج إن أغنية "الست دي أمي" عرضها عليه المخرج نبيل عبد النعيم مخرج البرنامج، وبمجرد ما سمع اسمها "وافق على الفور دون سماع كلماتها"، وهي أغنية للكاتب مجدي النجار، وتلحين رياض الهمشري.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" الذي يعرض على شاشة سي بي سي cbc، أنه ذهب لسماع الأغنية وتسجيل ما يعرف بـ "الجايد" لتجريب صوته على الكلمات، وفوجئ بعد أيام قليلة بإذاعة البرنامج بـ "الجايد".

وأضاف حجاج قائلا: "زعلت جدا من نبيل وقتها وكلمت وأنا متضايق، وسألته ليه مابعتليش عشان أنزل أسجلها بشكل أفضل، وقالي احنا كنا عايزنها بالحالة الطبيعية اللي خرج بها "الجايد" والإحساس العالي في أدائها، وبالفعل أذُيعت الأغنية بـ "الجايد" وحققت نجاحا كبيرا".

وعلى جانب آخر حكى حجاج عن والدته بأنها كانت أحن مخلوق في الكون ورغم عملها كناظرة مدرسة، إلا أنها لم تكن صارمة أو شديدة في تربيته على العكس كانت تحبه جدا وتختصه بالتدليل أكثر من أشقائه.

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