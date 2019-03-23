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رياضة

سيد عبدالحفيظ يكشف حقيقة انضمام مؤمن زكريا لنادي بفنلندا..فيديو

السبت 23/مارس/2019 - 05:51 ص
سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
عمرو ابوبكر
قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، إن أحد الأندية بفنلندا طلب ضم اللاعب مؤمن زكريا لصفوفه، بعد إنهار إعارته في نادي أحد السعودي.

وأضاف «عبد الحفيظ»، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، في برنامجه «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «تلقيت فاكس اليوم من أحد الأندية بفنلندا طلبت ضم مؤمن، لكن لم اقرأ الفاكس بالتفصيل»، وذلك لعدم إمكانية إكمال اللاعب للموسم مع النادي الأهلي طبقا لبنود الإعارة المتبقي منها 4 شهور.

وأوضح مدير الكرة في النادي الأهلي أنه سيجتمع مع اللاعب مؤمن زكريا، غدًا لمعرفة رغبته في الانتقال، متابعًا: «هنعمل اللي في صالح مؤمن».

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