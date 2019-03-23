سيد عبدالحفيظ يكشف حقيقة عدم تجديد الأهلي لـ أزارو.. فيديو

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، أن عقد اللاعب وليد أزارو ينتهي بعد عامين ونصف من الآن، ولا صحة لما ورد من أخبار تفيد عدم التجديد له.



وأضاف «عبد الحفيظ»، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، في برنامجه «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، ردًا على الصحافة المغربية التي تحدثت عن عدم التجديد للاعب المغربي: «لسه العقد هينتهي كمان سنتين ونصف، والحديث بدري عن عدم التجديد»، متابعًا: «أزارو من عناصر القوة الرئيسية للفريق ولا يمكن الاستغناء عنه».



وأوضح مدير الكرة في النادي الأهلي، أن أقرب عقد للاعبي الفريق الأحمر ينتهي بعد عام، مبررًا حديث الصحافة المغربية عن أزارو بقوله: «الأهلي نادي كبير وطبيعي إن الحديث عن لاعبيه يكون بحجم نادي مثل الأهلي».