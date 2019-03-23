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رياضة

متى يحصل صالح جمعة على فرصته.. لاسارتي يجيب

السبت 23/مارس/2019 - 06:25 ص
صدى البلد
القسم الرياضى
أجاب مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي، عن موعد مشاركة صالح جمعة مع الفريق، مضيفا بأن اللاعب يبذل مجهودات شاقة خلال التدريبات.

وقال لاسارتي في تصريحات تليفزيونية خلال استضافته على فضائية الأهلي:" عندما قدمت للفريق كان صالح جمعة ضمن قائمة لم تشارك مع الفريق، وقام المساعدين بشرح وضعية اللاعب لي".

وأضاف:" جمعة لم يكن جاهزا عندما توليت المسئولية الفنية للأهلي، لكن اللاعب حاليا يبذل مجهودات كبيرة في المران وأصبح في حالة فنية جيدة، وسينتظر مثل باقية اللاعبين من أجل الحصول علي فرصته".

واختتم لاسارتي:" تحدثت مع صالح جمعة وقلت له بأنني سوف أمنحه فرصته ولكن في الوقت المناسب، فأهم شئ عندي هو مصلحة الفريق، ثم مصلحة اللاعبين تأتي في المرتبة الثانية".

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