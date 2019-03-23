رئيس فنزويلا يلوح بإسلامه بسبب مسلسل قيامة أرطغرل

في سابقة غريبة، لوح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو بأنه قد يعتنق الإسلام بعد أن شاهد المسلسل التركي "قيامة أرطغرل".



تصريحات مادورو نقلها وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ونشرتها صحيفة "أكشام" التركية، أمس الجمعة، زعمت أن الرئيس الفنزويلي زار فريق عمل مسلسل "أرطغرل" بمنطقة بيقوز.



وأضاف الوزير التركي أنه عرض فيديو لزيارته الأخيرة من المسلسل التركي عندما ذهب إلى فنزويلا في سبتمبر 2018.



وتابع: "وقف رئيس فنزويلا مندهشًا عند مشاهدته للفيديو ونطق بأسماء الممثلين المشاركين في المسلسل".