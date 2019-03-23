سيد عبدالحفيظ: لا نمانع خوض مبارياتنا في برج العرب.. فيديو

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، أنه لا يمانع إقامة مباريات الفريق على ملعب استاد برج العرب، لثقته في القائمين على الاستاد، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لأرضية الملعب.



وأضاف «عبد الحفيظ»، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، في برنامجه «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تعليقًا على اعتراض «الكاف» على إقامة مباريات الأهلي والزمالك ضمن البطولة الأفريقية في ملعب برج العرب، قائلًا: «الملعب شهد مباريات كثيرة في الفترة الماضية، وكان عليه ضغوطات زيادة، لكن حالته بعد 3 أسابيع تسمح باللعب عليه».



وتعليقًا على إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 30 مارس، على ملعب برج العرب، قال مدير الكرة في النادي الأهلي: «آخر مباراة على الملعب كانت يوم 17 مارس، وأعتقد إنهم عملوا صيانة للأرضية، ومفيش مانع من خوض المباراة في برج العرب، خاصة مع دخول الصيف وتحسن حالة الأرض».