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ثقافة

الفرعون يدعو والجمهور يستجيب.. إفتتاح معرض كنوز توت عنخ أمون في باريس اليوم ..وبيع 150 ألف تذكرة.. صور

السبت 23/مارس/2019 - 05:51 ص
جانب من المعروضات
جانب من المعروضات
علاء المنياوي
علقت الصفحة الرسمية لمعرض كنوز الفرعون توت عنخ امون في باريس على إقبال الجمهور على شراء التذاكر قبل الافتتاح اليوم السبت بأن باريس تفوز.

وطبقا للصفحة فقد تم بالفعل بيع 150،000 تذكرة قبل الإفتتاح اليوم،وهو ما وصفته الصفحة بجملة"الفرعون يدعو والجمهور يستجيب".

يضم المعرض 150 قطعة اثرية من مقتنيات الملك توت عنخ آمون، ومن المقرر أن يستمر حتى منتصف شهر سبتمبر، يفتتح للجمهور اليوم السبت.

يتزامن المعرض مع الاحتفالات باقتراب الذكرى المئوية لأهم اكتشاف في القرن العشرين المتمثل فى مقبرة الملك توت عنخ أمون الذي تم عام 1922 على يد عالم الآثار البريطانى هوارد كارتر بالبر الغربي بمدينة الأقصر.

ويضم المعرض 150 قطعة اثرية من مقتنيات الملك الشاب من بينها عدد من تماثيل الأوشابتي المذهب والصناديق الخشبية و الأواني الكانوبية وتمثال الكا الخشبي المذهب وأواني من الالباستر.
الفرعون يدعو والجمهور يستجيب.. إفتتاح معرض كنوز توت عنخ أمون في باريس اليوم ..وبيع 150 ألف تذكرة.. صور
الفرعون يدعو والجمهور يستجيب.. إفتتاح معرض كنوز توت عنخ أمون في باريس اليوم ..وبيع 150 ألف تذكرة.. صور
الفرعون يدعو والجمهور يستجيب.. إفتتاح معرض كنوز توت عنخ أمون في باريس اليوم ..وبيع 150 ألف تذكرة.. صور
الفرعون يدعو والجمهور يستجيب.. إفتتاح معرض كنوز توت عنخ أمون في باريس اليوم ..وبيع 150 ألف تذكرة.. صور
الفرعون يدعو والجمهور يستجيب.. إفتتاح معرض كنوز توت عنخ أمون في باريس اليوم ..وبيع 150 ألف تذكرة.. صور
الفرعون يدعو والجمهور يستجيب.. إفتتاح معرض كنوز توت عنخ أمون في باريس اليوم ..وبيع 150 ألف تذكرة.. صور
الفرعون يدعو والجمهور يستجيب.. إفتتاح معرض كنوز توت عنخ أمون في باريس اليوم ..وبيع 150 ألف تذكرة.. صور
الفرعون يدعو والجمهور يستجيب.. إفتتاح معرض كنوز توت عنخ أمون في باريس اليوم ..وبيع 150 ألف تذكرة.. صور
الفرعون يدعو والجمهور يستجيب.. إفتتاح معرض كنوز توت عنخ أمون في باريس اليوم ..وبيع 150 ألف تذكرة.. صور
الفرعون يدعو والجمهور يستجيب.. إفتتاح معرض كنوز توت عنخ أمون في باريس اليوم ..وبيع 150 ألف تذكرة.. صور
الفرعون يدعو والجمهور يستجيب.. إفتتاح معرض كنوز توت عنخ أمون في باريس اليوم ..وبيع 150 ألف تذكرة.. صور
الفرعون يدعو والجمهور يستجيب.. إفتتاح معرض كنوز توت عنخ أمون في باريس اليوم ..وبيع 150 ألف تذكرة.. صور
الفرعون يدعو والجمهور يستجيب.. إفتتاح معرض كنوز توت عنخ أمون في باريس اليوم ..وبيع 150 ألف تذكرة.. صور
الفرعون يدعو والجمهور يستجيب.. إفتتاح معرض كنوز توت عنخ أمون في باريس اليوم ..وبيع 150 ألف تذكرة.. صور
الفرعون يدعو والجمهور يستجيب.. إفتتاح معرض كنوز توت عنخ أمون في باريس اليوم ..وبيع 150 ألف تذكرة.. صور
الفرعون يدعو والجمهور يستجيب.. إفتتاح معرض كنوز توت عنخ أمون في باريس اليوم ..وبيع 150 ألف تذكرة.. صور
الفرعون يدعو والجمهور يستجيب.. إفتتاح معرض كنوز توت عنخ أمون في باريس اليوم ..وبيع 150 ألف تذكرة.. صور
الفرعون يدعو والجمهور يستجيب.. إفتتاح معرض كنوز توت عنخ أمون في باريس اليوم ..وبيع 150 ألف تذكرة.. صور
الفرعون يدعو والجمهور يستجيب.. إفتتاح معرض كنوز توت عنخ أمون في باريس اليوم ..وبيع 150 ألف تذكرة.. صور
الفرعون يدعو والجمهور يستجيب.. إفتتاح معرض كنوز توت عنخ أمون في باريس اليوم ..وبيع 150 ألف تذكرة.. صور
الفرعون يدعو والجمهور يستجيب.. إفتتاح معرض كنوز توت عنخ أمون في باريس اليوم ..وبيع 150 ألف تذكرة.. صور

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