ننشر توصيات اجتماع أندية المظاليم بشأن نظام المسابقات المحلية

عقد أمس الجمعة مسؤولى ورؤساء أندية القسمين الثانى والثالث بأحد فنادق القاهرة بناء على دعوة نادى بورتو من اجل مناقشة اقتراحات الأندية والوصول الى الحلول المثلى لشكل الدورى ابتداء من الموسم المقبل.





ترأس الاجتماع سمير موسى رئيس نادى الزرقا وطارق سعيد رئيس نادى الترسانة فى حضور العديد من رؤساء الأندية جاء فى مقدمتهم أشرف ابو حليمة كفر الشيخ ومصطفى الشامى بلدية المحلة ومحمد عبد السميع غزل المحلة والخضر ابراهيم دكرنس وأسامة صلاح نادى الشمس وسيف عبد العزيز جمهورية شبين وعميد شريف صادق السكة الحديد وأحمد الأحمر نادى النصر ومحمد عبد المنعم البنك الأهلى وابراهيم عبد الله تحرير اسوان وياسر الرباط نادى أبوكساة والأحمدى عبد الغفار شباب تلا وحمدى حفيظ الجزيرة بمطروح. وأصدر مسؤولى أندية المظاليم 8 توصيات جاءت على النحو التالي:

١ - ضرورة الاعلان المبكر من اتحاد الكرة عن النظام الذى سيتبع الموسم المقبل والمواسم التالية حتى تستعد الأندية مبكرا وتعرف مالديها وماعليها.



٢ - صعود ثلاث فرق من دورى القسم الثانى ( أوائل المجموعات ) الى الدورى الممتاز كما هو متبع .. على أن تكون كل مجموعة من المجموعات الثلاثة من ١٦ فريقا على الأقل فى كل مجموعة .. ويتم النظر فى شكل دورى القسم الثالث فى الموسم المقبل على أن يكون كل مجموعة ١٦ فريق - على الأقل - تزيد طبقا للأماكن الجغرافية ، ويصعد أول كل مجموعة مباشرة لدورى القسم الثانى دون اللجوء لدورات الترقى.

٣ - ضرورة تسويق دورى القسم الثانى حتى يدر العائد المادى اللائق بالأندية وحتى لاتنتظر الأندية بلهفة الدعم المتواضع سنويا.



٤ - زيادة نسبة العائد من البث الفضائى لأندية القسمين ااثانى والثالث وجعله مرتبط بالدورى الممتاز.



٥ - اقامة مباريات القسم الثانى على ثلاثة أيام بحيث يكون يوما لكل مجموعة حتى يتسنى سهولة منابعة المباريات وتسويقها ورفع الضغوط عن التحكيم.



٦ - وضع ضوابط لانتقالات المدربين من ناد لآخر بحيث لايمكن لمدرب واحد تدريب أكثر من فريقين فى موسم واحد وأن يتم التغيير فى فترة الانتقالات.

٧ - لجان المسابقات للقسمين الثانى والثالث تكون منتخبة من الأندية باعتبار الأندية صاحبة الحق فى ادارة مسابقاتها من خلال رابطة الأندية.

٨ - أسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة لمقابلة المسئولين باتحاد الكرة لمناقشة التوصيات والوصول الى قرارات برئاسة النائب سمير موسى رئيس نادى الزرقا والنائب طارق سعيد.