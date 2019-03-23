منطقة الأزهرية تحصد المركز الأول في بطولة الجمهورية الأزهرية لكرة القدم

حصدت منطقة قنا الأزهرية علي المركز الأول، وحصلت منطقة أسيوط على المركز الثاني، وجاءت في المركز الثالث منطقة الأقصر، وفي المركز الرابع منطقة البحيرة للمرحلة الثانوية بنين على مستوى المناطق الأزهرية، وذلك في فعاليات بطولة الجمهورية الازهرية للمرحلة الثانوية بنين في كرة القدم.



وأقيمت منافسات البطولة بنظام دوري من دور واحد، على ملاعب مدينة البعوث الإسلامية بالعصافرة بالأسكندرية، وأقيمت البطولة في الفترة من ١٦/ ٣ / ٢٠١٩ م الي ٢١/ ٣ / ٢٠١٩ م.



فيما تم تسليم الجوائز النقدية للطلاب عقب إعلان النتائج وتحديد المراكز الأربعة للبطولة.



يأتي ذلك تحت رعاية رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب الدكتور إسماعيل الحداد، وإشراف ومتابعة الدكتورة نوال حسني مدير عام الرعاية الرياضية، وهشام خطاب مدير ادارة المسابقات بنين، وأيمن دوام مدير البطولة، وتامر الشامي، ومحمد عزمي، ومحمد العسال من إدارة المسابقات، ونظام المليان المسؤل الإداري للبطولة .