ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

منطقة الأزهرية تحصد المركز الأول في بطولة الجمهورية الأزهرية لكرة القدم

السبت 23/مارس/2019 - 05:00 ص
بطولة الجمهورية الأزهرية
بطولة الجمهورية الأزهرية لكرة القدم
محمد شحتة
حصدت منطقة قنا الأزهرية علي المركز الأول، وحصلت منطقة أسيوط على المركز الثاني، وجاءت في المركز الثالث منطقة الأقصر، وفي المركز الرابع منطقة البحيرة للمرحلة الثانوية بنين على مستوى المناطق الأزهرية، وذلك في فعاليات بطولة الجمهورية الازهرية للمرحلة الثانوية بنين في كرة القدم.

وأقيمت منافسات البطولة بنظام دوري من دور واحد، على ملاعب مدينة البعوث الإسلامية بالعصافرة بالأسكندرية، وأقيمت البطولة في الفترة من ١٦/ ٣ / ٢٠١٩ م الي ٢١/ ٣ / ٢٠١٩ م.

فيما تم تسليم الجوائز النقدية للطلاب عقب إعلان النتائج وتحديد المراكز الأربعة للبطولة.

يأتي ذلك تحت رعاية رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب الدكتور إسماعيل الحداد، وإشراف ومتابعة الدكتورة نوال حسني مدير عام الرعاية الرياضية، وهشام خطاب مدير ادارة المسابقات بنين، وأيمن دوام مدير البطولة، وتامر الشامي، ومحمد عزمي، ومحمد العسال من إدارة المسابقات، ونظام المليان المسؤل الإداري للبطولة .

ترشيحاتنا

معلول يساهم في فوز تونس برباعية في شباك إسواتيني

مول شهير يطرد شابا مصابا بالتوحد.. وشقيقته: تصرف عنصري

الجزائر تتعادل مع جامبيا بهدف لمثله في التصفيات المؤهلة لكان 2019

مستشار المفتي يوضح متى ترفع السبابة خلال الصلاة.. فيديو

علي جمعة: الله تعالى خص أنبياءه بالوحي وأنزله عليهم بـ3 طرق

تعرف علي سر تحطم العديد من أنوف تماثيل مصر

رئيس فنزويلا يلوح بإسلامه بسبب مسلسل قيامة أرطغرل

سارة درزاوي تروي لـ منى الشاذلى قصة رحلتها من كرسي المعيدة إلى مسرح مصر

أول تعليق من شيرين عبد الوهاب على تصريحاتها المسيئة لمصر..فيديو

أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

71 عاما على اغتيال القاضي أحمد الخازندار.. حسن البنا أهدر دمه وأنكر معرفته بالمتهمين

هاشتاج نعم لإعدام الاخوانجية فى كل مكان يرد على بى بى سى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوبير وكهربا ونجوم الرياضة يحضرون عقد قران ابنة أحمد سليمان.. صور

شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق

شاهد.. أحمد خليل تغلب عليه علامات الشيخوخة في أحدث ظهور

80 صورة من انتخابات نقابة المهن التمثيلية

السفير السعودي يزور شارع المعز ويشيد بالأجواء التراثية.. صور

فيديو

سيد عبدالحفيظ: لا نمانع خوض مبارياتنا في برج العرب.. فيديو
محمد عبدالمنصف:هستمر في الملعب طول ما أنا واقف على رجلي.. فيديو
المداخلة الكاملة للبطل المصري رامي شحاتة المنقذ لـ 51 طفلا من الموت في إيطاليا.. فيديو
أول تعليق من الفنان أشرف زكي على فوزه بمقعد نقيب المهن التمثيلية.. فيديو
ناقد: شوقي غريب كلف شيتوس وشوقي بالبحث عن اللاعبين المحترفين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟